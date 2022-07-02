В Хургаде на туристку напала акула и откусила руку и ногу: жуткое видео 18+

В курортном египетском городе Хургада 1 июля произошел жуткий инцидент. На туристку, которая купалась в Красном море, напала акула.

Женщина не выжила

Жуткое видео нападения опубликовали в соцсетях. По данным СМИ, туристка была гражданкой Австрии.

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На кадрах видно, что акула напала на отдыхающую на пляже отеля. Это произошло недалеко от пирса. Остальные туристы собрались возле воды и звали на помощь. Отметим, видео длится 1 минуту и 17 секунд, за это время никто из спасателей не пришел на помощь. Туристы ничем не могли помочь женщине, поэтому просто наблюдали, как ту кусает акула.

Впоследствии кто-то бросил в воду веревку, но женщина была немного дальше, поэтому это ничем не помогло.

Отметим, женщину вытащили из воды, однако уже без ноги и руки. Спасти туристку не удалось – она умерла на берегу от полученных травм.

После трагедии египетские власти на 3 дня запретили купание, дайвинг, снорклинг и рыбалку от района Сахль Хашиш до бухты Макади Бэй.

Смотрите жуткое видео нападения акулы на женщину в Египте:

В Шарм-эль-Шейхе акула покусала украинцев

В 2020 году на курорте Шарм-эль-Шейх акула напала на мать и сына из Украины. 12-летнему мальчику пришлось ампутировать руку. Добавим, что пострадал и гид, который пытался спасти отдыхающих. Известно, что он лишился ноги. Тогда СМИ писали, что туристы купили экскурсию на яхте и ныряли с аквалангом в запрещенном месте.