Об этом сказал белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко. Эту информацию он озвучил 24 канала.

Внимание Армия беларуси активизировалась, а страна продлила запрет на полеты, – Генштаб

По его словам, если проанализировать высказывание лукашенко по этому поводу.

Поэтому угрозы, которые озвучил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил беларуси генерал-майор Руслан Косыгин – это прямые угрозы Польше о возможных ударах по центрам принятия решений, военных и важных экономических объектах и других, добавил он.

Это фактически развитие публичных высказываний, которые делал лукашенко. Еще 2 июля он говорил о том что поручил навести цели по объектам, помогающим Украине. Так что фактически он это сделал первым. Косыгин уже детализирует ее.

Согласно нашим данным, сценарный план военного конфликта с Польшей уже был разработан и утвержден. Однако надо понимать, что это не приказ,

– сказал Латушко.

То есть они планируют провокацию уже в отношении Польши.

Зачем это нужно лукашенко

Если вдруг произойдет подобный конфликт, а этого нельзя исключать, это покажет белорусам и россиянам, что война продолжается между россией и Украиной, а между всем блоком НАТО. Это очень важно для населения.

Или это нужно лукашенко, чтобы он показал путину, мол, тот "прикрывает западное направление", поэтому не должен включаться в наземную операцию в Украину.

В беларуси уже прямо угрожают Польше

В Беларуси уже прямо говорят, что могут нанести удары по инфраструктуре Польши. Такой поступок они называют "ответом на провокации Запада".

Представитель польских служб безопасности Станислав Жарин предупреждал, что Польша давно находится под прицелом россии. В кремлевском МИДе еще раньше бросались традиционными "предупреждениями" в сторону Варшавы.

Поскольку россия оказывает прямое влияние на беларусь, это лишь усиливает угрозы для Польши.

Внимание – план военного конфликта с Польшей уже разработали: смотрите видео