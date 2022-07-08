Об этом сказал белорусский оппозиционер, бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко. Эту информацию он озвучил 24 канала.
Внимание Армия беларуси активизировалась, а страна продлила запрет на полеты, – Генштаб
По его словам, если проанализировать высказывание лукашенко по этому поводу.
Поэтому угрозы, которые озвучил заместитель начальника Генерального штаба вооруженных сил беларуси генерал-майор Руслан Косыгин – это прямые угрозы Польше о возможных ударах по центрам принятия решений, военных и важных экономических объектах и других, добавил он.
Это фактически развитие публичных высказываний, которые делал лукашенко. Еще 2 июля он говорил о том что поручил навести цели по объектам, помогающим Украине. Так что фактически он это сделал первым. Косыгин уже детализирует ее.
Согласно нашим данным, сценарный план военного конфликта с Польшей уже был разработан и утвержден. Однако надо понимать, что это не приказ,
– сказал Латушко.
То есть они планируют провокацию уже в отношении Польши.
Зачем это нужно лукашенко
Если вдруг произойдет подобный конфликт, а этого нельзя исключать, это покажет белорусам и россиянам, что война продолжается между россией и Украиной, а между всем блоком НАТО. Это очень важно для населения.
Или это нужно лукашенко, чтобы он показал путину, мол, тот "прикрывает западное направление", поэтому не должен включаться в наземную операцию в Украину.
В беларуси уже прямо угрожают Польше
- В Беларуси уже прямо говорят, что могут нанести удары по инфраструктуре Польши. Такой поступок они называют "ответом на провокации Запада".
- Представитель польских служб безопасности Станислав Жарин предупреждал, что Польша давно находится под прицелом россии. В кремлевском МИДе еще раньше бросались традиционными "предупреждениями" в сторону Варшавы.
- Поскольку россия оказывает прямое влияние на беларусь, это лишь усиливает угрозы для Польши.
Внимание – план военного конфликта с Польшей уже разработали: смотрите видео