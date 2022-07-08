Про це сказав білоруський опозиціонер, колишній міністр культури Білорусі Павло Латушко. Цю інформацію він озвучив 24 каналу.
Увага Армія білорусі активізувалася, а країна продовжила заборону на польоти, – Генштаб
За його словами, якщо проаналізувати висловлювання лукашенка щодо цього приводу.
Тож ті погрози, які озвучив заступник начальника Генерального штабу збройних сил Білорусі генерал-майор Руслан Косигін – це прямі погрози Польщі про можливі удари по центрах прийняття рішень, військових та важливих економічних об'єктах та інших, додав він.
Це фактично розвиток тих публічних висловлювань, які робив лукашенко. Ще 2 липня він говорив про те, що доручив навести цілі по об'єктах, які допомагають Україні. Тож фактично він це зробив першим. Косигін вже деталізує її.
Згідно з нашими даними, сценарний план військового конфлікту з Польщею вже розробили та затвердили. Однак треба розуміти, що це – не наказ,
– сказав Латушко.
Тобто вони планують провокацію вже щодо Польщі.
Для чого це потрібно лукашенку
Якщо раптом станеться подібний конфлікт, а цього не можна виключати, це покаже білорусам та росіянам, що війна триває не між Росією та Україною, а між усім блоком НАТО. Це дуже важливо для того населення.
Або ж це потрібно лукашенку, щоб він показав путіну, мовляв, той "прикриває західний напрямок", тому не повинен включатися в наземну операцію в Україну.
У білорусі вже прямо погрожують Польщі
- У білорусі вже прямо говорять, що можуть завдати ударів по інфраструктурі Польщі. Такий вчинок вони називають "відповіддю на провокації Заходу".
- Представник польських служб безпеки Станіслав Жарин попереджав, що Польща давно перебуває "під прицілом" росії. У кремлівському МЗС ще раніше кидались традиційними "попередженнями" у бік Варшави.
- Оскільки росія має прямий вплив на білорусь, це лише підсилює загрози для Польщі.
Увага – план військового конфлікту з Польщею вже розробили: дивіться відео