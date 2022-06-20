Пропагандистська машина націлена проти Польщі

Про це заявив представник польських служб безпеки Станіслав Жарин. Наголосивши, що Кремль використовує пропаганду та дезінформацію, намагаючись заперечувати право поляків на власну державу.

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Протягом багатьох років Польща знаходиться під прицілом Росії, яка використовує пропаганду та дезінформацію проти Польщі. Кремль проводить різні заходи, результатом яких є удар по фундаментальному праву поляків на власну державність та безпеку,

– заявив Жарин.

Він додав, що Росія намагається переконати російське суспільство та Захід, що Польща не має права на суб'єктність, не має сприйматися серйозно союзниками й має бути "сірою зоною" між НАТО та Росією.

Якщо Кремль не зупинити, ризики для усього світу значні

Екскерівник Бюро національної безпеки Польщі Станіслав Козей вважає, що Росія програла війну на політичному та стратегічному рівні, але сценарій нападу все ще можливий як для України, так і для країн Балтії, Польщі та всього Заходу.

За його словами, якщо Путін побачить, що його доктрина ескалації є ефективною, через кілька років він може просунутися далі, наприклад, у Сувалкський коридор.

До слова, Міноборони Польщі вирішило сформувати 2 нові загальновійськові дивізії. Вони будуть дислокуватися у центральному регіоні країни, вздовж річки Вісла.

Погрози Росії Польщі

Додамо, що раніше у міністерстві закордонних справ Росії погрожували Польщі. Все тому, що польський політик та депутат Європарламенту Радослав Сікорський запропонував передати Україні ядерні боєголовки, оскільки Росія порушила Будапештський меморандум.

У відповідь одіозна речниця російського МЗС Марія Захарова заявила, що Сікорський ставить "під удар" польський народ.

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