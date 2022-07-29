Если враг попытается продвинуться – получит отпор, – в ОП проверили систему обороны на Волыни

В беларуси до сих пор есть много вражеской техники у границы с Украиной. Поэтому заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко лично приехал на Волынь, чтобы проверить систему обороны.

Тимошенко приехал на Волынь, чтобы выполнить задачу главы государства и руководителя Офиса Президента. Угроза нападения с беларуси, к сожалению, до сих пор существует, однако Украина к нему готова.

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Тимошенко проверил систему обороны на Волыни

Заместитель руководителя Офиса Президента осмотрел систему обороны государственной границы с беларусью, где сосредоточено значительное количество сил и средств оккупантов. Кроме того, он пообщался с личным составом Государственной пограничной службы.

Этот регион – тыл Украины на границе с беларусью. Если враг попытается продвинуться в этом направлении – получит достойный отпор. Сделать это потенциальным противникам будет непросто,

– подчеркнул Тимошенко.

Он отметил, что на Волыни построили фортификационные сооружения и установили специальные средства наблюдения, позволяющие следить за государственной границей в онлайн-режиме.



Тимошенко проверил систему обороны в Волынской области / Фото Офиса Президента

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На Волыни встретили мариупольцев, которых силой вывезли в россию

Тимошенко рассказал, что на Волыни работают пункты пропуска для украинцев, желающих вернуться домой. Для этого они должны пешком пересечь границу со стороны беларуси.

"Встретили беженцев из Мариуполя, которых россияне насильно вывезли на свою территорию. Люди через беларусь возвращались домой", – заметил чиновник.

Кроме этого, он посетил местный волонтерский центр, организованный вместе с меценатами из Швеции. Здесь в специально возведенных домах проживает более 100 переселенцев из Харьковщины.

Также через этот центр оказывают гуманитарную помощь. Ее предоставляют людям, которые были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от ужасов войны.



На Волынь прибыли мариупольцы, вывезенные в россию / Фото Офиса Президента

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Безопасность учащихся – самое важное

Тимошенко также проверил, как школы на Волыни готовятся к началу нового учебного года. В частности, в Ковеле он посетил лицей №13. Там завершают обустраивать укрытия для учащихся.

Безопасность – это первоочередная задача этого учебного года,

– отметил заместитель руководителя ОП.

Он подытожил, что сегодня в Украине, к сожалению, нет на сто процентов мирных городов. Ведь все украинцы сейчас находятся на войне против оккупантов и вместе двигаются к победе.



На границе внимательно следят за ситуацией / Фото Офиса Президента

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