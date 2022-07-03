Вгрызлись в землю: военные показали крепкую линию обороны на Волыни

Украинские военные готовы отразить нападение врага с территории Беларуси. Они создали прочные фортификационные постройки.

Об этом 3 июля рассказали в 100-й отдельной бригаде территориальной обороны Волыни. Заверили, что личный состав готов к сопротивлению и полностью контролирует ситуацию в зоне своей ответственности вдоль белорусской границы.

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"Бойцы бригады вгрызлись в землю по-настоящему и надолго. Многие солдатские труды вложены в фортификационные сооружения, составляющие прочную линию обороны, способную выдержать любую враждебную попытку посягательств на нашу землю. Также не лишним будет напомнить, что в жилах наших бойцов течет кровь воинов УПА, которые именно в этих лесах воевали за свободу и независимость Украины», – заявили военные.



Украинские военные готовы встречать оккупантов/ Фото 100 отдельная бригада теробороны Волыни



Военные на границе с Беларусью / Фото 100 отдельная бригада теробороны Волыни



Волынь готова к обороне / Фото 100 отдельная бригада теробороны Волыни



Украинский защитник / Фото 100 отдельная бригада теробороны Волыни

Что происходит возле границы

В Генштабе Вооруженных Сил Украины сообщили, что признаков наступления из Беларуси пока нет. Однако россияне усиливают там систему противовоздушной обороны. Также 1 июля в Брестской области есть ротация военных.

Белорусские военные учатся создавать понтонные переправы в Гомельской и Брестской областях.

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Львов готовится к угрозе

Мэр Львова Андрей Садовый рассказал, что в городе провели совещание по поводу угрозы со стороны Беларуси. Львов должен готовиться к вероятной угрозе.

"На сегодняшний день у нас нет другой цели, чем победа в войне. Поэтому должны иметь максимальную готовность, потому что ситуация может меняться каждую секунду. Военные качественно делают свою работу, а наша задача – максимально им помогать", – отметил мэр.

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