Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия полностью уничтожила Ялтинскую систему международных отношений. Ее уже нет.

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Что может ожидать мир

Как отметил Черник, мир уже постепенно делится на две части: первая – Глобальный Север с Соединенными Штатами, вторая – Китай и Глобальный Юг.

Однако это все пропишется исключительно через силу и каскад малых, средних и, не дай Бог, одной большой мировой войны. Хотя моя персональная позиция – мы уже в ней находимся. Мы в условном октябре 1939 года,

– сказал Черник.

Решится ли Китай напасть на Тайвань – зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Если там победит на выборах Дональд Трамп и начнет курс на самоизоляцию, тогда представляется, что нападение Китая на Тайвань действительно неизбежно. Но сейчас его еще можно предотвратить.

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