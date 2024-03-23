Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ Петр Черник, заметив, что Россия полностью уничтожила Ялтинскую систему международных отношений. Ее уже нет.
Смотрите также Украина выиграла время: почему страны Европы возвращают призыв в армию, в частности женщин
Что может ожидать мир
Как отметил Черник, мир уже постепенно делится на две части: первая – Глобальный Север с Соединенными Штатами, вторая – Китай и Глобальный Юг.
Однако это все пропишется исключительно через силу и каскад малых, средних и, не дай Бог, одной большой мировой войны. Хотя моя персональная позиция – мы уже в ней находимся. Мы в условном октябре 1939 года,
– сказал Черник.
Решится ли Китай напасть на Тайвань – зависит от позиции Соединенных Штатов Америки. Если там победит на выборах Дональд Трамп и начнет курс на самоизоляцию, тогда представляется, что нападение Китая на Тайвань действительно неизбежно. Но сейчас его еще можно предотвратить.
Китай: последние новости
- Глава МИД Дмитрий Кулеба отметил, что Украина продолжает диалог с Китаем, чтобы там присоединились к предстоящему Глобальному саммиту мира, который состоится в Швейцарии. Несмотря на это, Пекин хочет, чтобы туда также добавили и представителей России, которая безосновательно напала на Украину.
- Китайский лидер Си Цзиньпин впервые со времен пандемии посетит другую страну. Он планирует поехать во Францию на встречу с Эммануэлем Макроном.
- В феврале США и Япония провели совместные командно-штабные учения. По данным источников, там впервые назвали Китай гипотетическим врагом. Ранее во время учений враг имел условное название.