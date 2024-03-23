Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що Росія повністю знищила Ялтинську систему міжнародних відносин. Її вже немає.

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Що може очікувати на світ

Як наголосив Черник, світ вже поступово ділиться на дві частини: перша – Глобальна Північ зі Сполученими Штатами, друга – Китай та Глобальний Південь.

Однак це все пропишеться винятково через силу та каскад малих, середніх і, не дай Боже, однієї великої світової війни. Хоча моя персональна позиція – ми вже у ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року,

– сказав Черник.

Чи наважиться Китай напасти на Тайвань – залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо там переможе на виборах Дональд Трамп і почне курс на самоізоляцію, тоді видається, що напад Китаю на Тайвань дійсно неминучий. Але зараз йому ще можна запобігти.

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