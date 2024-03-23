Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Петро Черник, зауваживши, що Росія повністю знищила Ялтинську систему міжнародних відносин. Її вже немає.
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Що може очікувати на світ
Як наголосив Черник, світ вже поступово ділиться на дві частини: перша – Глобальна Північ зі Сполученими Штатами, друга – Китай та Глобальний Південь.
Однак це все пропишеться винятково через силу та каскад малих, середніх і, не дай Боже, однієї великої світової війни. Хоча моя персональна позиція – ми вже у ній перебуваємо. Ми в умовному жовтні 1939 року,
– сказав Черник.
Чи наважиться Китай напасти на Тайвань – залежить від позиції Сполучених Штатів Америки. Якщо там переможе на виборах Дональд Трамп і почне курс на самоізоляцію, тоді видається, що напад Китаю на Тайвань дійсно неминучий. Але зараз йому ще можна запобігти.
Китай: останні новини
- Глава МЗС Дмитро Кулеба зазначив, що Україна продовжує діалог з Китаєм, аби там долучилися до майбутнього Глобального саміту миру, який відбудеться у Швейцарії. Попри це, Пекін хоче, щоб туди також додали і представників Росії, яка безпідставно напала на Україну.
- Китайський лідер Сі Цзіньпін вперше з часів пандемії відвідає іншу країну. Він планує поїхати у Францію на зустріч із Еммануелем Макроном.
- У лютому США та Японія провели спільні командно-штабні навчання. За даним джерел, там вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом. Раніше під час навчань ворог мав умовну назву.