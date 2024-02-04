США та Японія 1 лютого почали спільні Військові навчання з комп’ютерного моделювання. Вони триватимуть до четверга.

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Китай вперше назвали ворогом

Як пише агентство із посиланням на анонімні урядові джерела, японські сили самооборони та американські військові вперше назвали Китай гіпотетичним ворогом. Раніше під час навчань противник мав умовну назву.

Також цього разу США та Японія використали незмінені версії мап. Раніше вони змінювали карти, щоб була різниця з топографією реальних країн. Робилось це задля уникнення негативної реакції у разі витоку даних.

Начальник Об’єднаного штабу міністерства оборони Японії Йосіхіде Йосіда 25 січня заявляв, що ці навчання нібито не передбачають певної країни чи регіону. Як пояснило видання, вважається, що міністерство оборони Японії класифікувало цей сценарій як спеціальну таємницю, згідно з відповідним законом.

Цей крок відображає загострене відчуття терміновості, оскільки зростає занепокоєння, що Китай може вжити заходів щодо Тайваню через кілька років на тлі зростання геополітичної напруженості,

– зауважується у матеріалі.

Японське агентство також нагадало слова директора ЦРУ Вільяма Бернса. У лютому 2023 року він заявив, що президент Китаю Сі Цзіньпін наказав своїм військовим бути готовими до вторгнення на Тайвань до 2027 року. При цьому Бернс послався на дані американської розвідки.

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