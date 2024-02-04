США и Япония 1 февраля начали совместные военные учения по компьютерному моделированию. Они продлятся до четверга.

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Китай впервые назвали врагом

Как пишет агентство со ссылкой на анонимные правительственные источники, японские силы самообороны и американские военные впервые назвали Китай гипотетическим врагом. Ранее во время учений противник имел условное название.

Также на этот раз США и Япония использовали неизмененные версии карт. Ранее они меняли карты, чтобы была разница с топографией реальных стран. Делалось это во избежание негативной реакции в случае утечки данных.

Начальник Объединенного штаба министерства обороны Японии Йосихиде Йосида 25 января заявлял, что эти учения якобы не предусматривают определенной страны или региона. Как пояснило издание, считается, что министерство обороны Японии классифицировало этот сценарий как специальную тайну, согласно соответствующему закону.

Этот шаг отражает обостренное ощущение срочности, поскольку растет беспокойство, что Китай может принять меры по Тайваню через несколько лет на фоне роста геополитической напряженности,

– отмечается в материале.

Японское агентство также напомнило слова директора ЦРУ Уильяма Бернса. В феврале 2023 года он заявил, что президент Китая Си Цзиньпин приказал своим военным быть готовыми к вторжению на Тайвань до 2027 года. При этом Бернс сослался на данные американской разведки.

Что думают эксперты о ситуации с Китаем и Тайванем