Такой мыслью поделилась с 24 Каналом главная консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко, отметив, что в краткосрочной перспективе ситуация в Тайваньском проливе останется неизменной. Также вероятность серьезной эскалации пока откладывается на неопределенное время.

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ДПП потеряла влияние

Она подчеркнула, что результаты выборов свидетельствуют об определенном ослаблении позиции Демократической прогрессивной партии. Это, в частности, связано с желанием смены власти (ДПП была правящей партией до выборов – 24 Канал) в стране из-за определенных ее ошибок во внутриполитическом контексте.

В последние годы на Тайване наблюдается небольшое замедление роста экономики с сопутствующими факторами – инфляцией, безработицей. Тайванцев на сегодняшний день больше волнуют внутренние проблемы, чем внешняя политика. Кроме того, они считают, что в ближайшие годы военная агрессия со стороны Китая маловероятна,

– объяснила Гриценко.

Кроме президентских на Тайване прошли и парламентские выборы. По их результатам ДПП также потеряла большинство в парламенте.

Лай Циндэ признал, что его партия прилагала недостаточно усилий, и в последующие годы придется исправить ошибки, которые она допустила. А для этого необходим стабильный внешнеполитический фон.

Потому Лай и заявил о том, что статус-кво остается неизменным. Это также является отражением мировоззрения ДПП. Ранее он подчеркивал, что нет необходимости дополнительного признания независимости Тайваня, потому что он и так де-факто функционирует как независимое государство. А какие-либо радикальные шаги в этом направлении будут достаточно рискованными, потому что Китай на них ответит. Это приведет не только к конфликту между КНР и Тайванем, но и предположительно –между США и Китаем.

– отметила она.

Важно! Пекину не обязательно совершать военную агрессию против Тайбэя как ответную меру. Он может пойти на блокаду Тайваня, ведь остров почти на 100% зависит от импорта энергоносителей. Китай же может заблокировать морские коммуникации и поставить энергетическую безопасность острова под угрозу. Запасов Тайваня хватит примерно на 200 дней.

"Маленькая победная война" не ко времени

Китай сегодня также не готов к обострению ситуации на Тайване, ведь у него есть внутренние проблемы. Пекин переживает замедление роста экономики, а стабильная ситуация в Китае зависит от улучшения благосостояния населения, сокращения бедности и безработицы.

Если же будут происходить обратные процессы, авторитет КПК будет подвергаться сомнению, а Си Цзиньпин не может этого допустить,

– отметила главная консультантка Национального института стратегических исследований.

К тому же "маленькая победоносная война" на Тайване не исправит внутреннюю ситуацию в Китае, особенно, если эта война окажется провальной.

"Именно поэтому сохранение статус-кво для Китая на сегодняшний день также является приемлемым вариантом. А также для США, которые заняты войной России против Украины, очередной эскалацией ситуации на Ближнем Востоке. Также существует угроза со стороны КНДР. Поэтому для Вашингтона конфликт в Тайваньском проливе – не ко времени", – подчеркнула Алина Гриценко.

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