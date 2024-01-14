В эфире 24 Канала политолог Игорь Рейтерович объяснил, как победа Лай Циндэ повлияет на взаимоотношения между Тайванем и КНР. К слову, 64-летний Лай ранее говорил, что Тайвань уже суверенное государство, поэтому объявлять о его независимости не обязательно.
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Чего хочет партия Гоминдан
Раньше партия Гоминдан – это была ключевая партия Китая, проигравшая в борьбе коммунистической партии Мао Цзэдуна. Тогда Чан Кайши с партией эмигрировал в Тайвань и создал формально отдельное государство.
Достаточно долгий период времени оно считалось настоящим Китаем. Затем последовали определенные изменения и уже Китайская Народная Республика заняла место в Совбезе Организации Объединенных Наций.
Партия Гоминдан и ее представители выступают за более тесное сотрудничество с Китаем и процессы постепенной интеграции в формате, например, одна страна – две системы.
Кстати, у Китая и есть схожий опыт с Гонконгом. Его нельзя назвать полностью положительным, потому что через определенный период времени центральные власти пытались перебрать на себя полномочия и существенно сократить местное управление, которое должно было остаться после того, как Гонконг вошел в состав КНР,
– отметил Рейтерович.
С Тайванем Гоминдан придерживается подобной позиции. Они достаточно положительно смотрели на возможность интеграции в Китайскую Народную Республику.
Позиция Демократической прогрессивной партии
В то же время новоизбранный президент Лай Циндэ представляет Демократическую прогрессивную партию, поддерживающую независимость острова. Отметим, что до сегодняшнего дня официально независимость Тайваня не провозглашена, но каждая из сторон и Тайвань и Китайская Народная Республика считают себя настоящим Китаем.
Новоизбранный президент говорил, что как минимум сохранится обособленность Тайваня, которая сегодня существует, ведь Лай Циндэ, его партия и сторонники не видят перспектив для тесной интеграции с КНР.
Ситуация на самом деле там непростая. Потому что Лай Циндэ победил и все его оппоненты признали свое поражение, но его руководящая партия потеряла определенное количество мест в парламенте. Теперь у Демократической прогрессивной партии не будет большинства и поэтому придется формировать коалицию. Понятно, что там будут люди, которые более положительно смотрят в сторону Китая.
– сказал политолог.
По его мнению, финально после этих выборов ситуация останется такой же, как до начала выборов. Китай будет рассказывать, что в перспективе обязательно объединится и присоединит Тайвань. В то же время Тайвань будет делать вид, что его устраивает нынешняя ситуация.
"Будем надеяться, что никаких силовых действий со стороны Китайской Народной Республики по Тайваню не будет происходить", – добавил Рейтирович.
Как много люди в Тайване хотят воссоединиться с КНР
Если смотреть на статистику, то почти 80% тайванцев выступают за сохранение статус-кво. У них нет большого желания начинать интеграционные процессы. Их устраивает нынешняя ситуация. При этом значительная часть тайванцев готова воевать за свою формальную независимость.
Около 20% населения Тайваня достаточно уверенно смотрят на возможность объединения с материковым Китаем.
На материке и на острове китайцы с разным менталитетом. Конечно, менталитет тайванцев изменился за многие десятилетия. Сейчас они создали устойчивую демократическую систему со своими особенностями. Например, роль кланов имеет определенное значение,
– подчеркнул политолог.
По его словам, эта история выгодна прежде всего демократиям, потому что никаких головокружительных изменений не будет происходить.
Как Китай относится к новому президенту Тайваня
КНР недовольна проамериканским президентом Лаем Циндэ, ведь теперь Тайвань может стать еще ближе к Соединенным Штатам Америки. Однако в своей новогодней речи Си Цзиньпин заявил, что Тайвань обязательно воссоединится с Китаем.
К слову, в декабре США приняли решение о поставках военного оборудования в Тайвань на 300 миллионов долларов. За это Китай ввел на пять американских компаний санкции.