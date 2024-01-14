Такою думкою поділилась з 24 Каналом головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень Аліна Гриценко, зазначивши, що на короткострокову перспективу ситуація в Тайванській протоці залишиться незмінною. Також імовірність серйозної ескалації наразі поки що відтерміновуються на невизначений час.

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ДПП втратила вплив

Вона наголосила, що результати виборів свідчать про певне послаблення позиції Демократичної прогресивної партії. Це зокрема пов'язано з бажання зміни влади (ДПП була правлячою партією до виборів – 24 Канал) в країні через певні її помилки у внутрішньополітичному контексті.

Останніми роками на Тайвані спостерігається невелике уповільнення зростання економіки з супутніми факторами – інфляцією, безробіттям. Тайванців на сьогоднішні більше хвилюють внутрішні проблеми, ніж зовнішня політика. Крім того, вони вважають, що найближчими роками воєнна агресія з боку Китаю є малоймовірною,

– пояснила Гриценко.

Окрім президентських на Тайвані відбулися й парламентські вибори. За їхніми результатами ДПП також втратила більшість у парламенті.

Лай Цінде визнав, що його партія докладала недостатньо зусиль, і наступними роками доведеться виправити помилки, яких вона припустилася. А для цього необхідний стабільний зовнішньополітичний фон.

Тому Лай і заявив про те, що статус-кво залишається незмінним. Це також і є відображенням світогляду ДПП. Раніше він наголошував, що нема потреби в додатковому визнанні незалежності Тайваню, тому що він і так де-факто функціонує як незалежна держава. А будь-які радикальні кроки в цьому напрямку будуть досить ризикованими, тому що Китай на них відповість. Це призведе не тільки до конфлікту між КНР та Тайванем, але й імовірно – між США та Китаєм,

– зазначила вона.

Важливо! Пекіну не обов'язково чинити воєнну агресію проти Тайбея як міру у відповідь. Він може вдатися до блокади Тайваню, адже острів майже на 100% залежить від імпорту енергоносіїв. А Китай може заблокувати морські комунікації і поставити енергетичну безпеку острова під загрозу. Запасів Тайваню вистачить приблизно на 200 днів.

"Маленька переможна війна" не на часі

Китай на сьогодні також не готовий до загострення ситуації на Тайвані, адже має внутрішні проблеми. Пекін переживає також уповільнення зростання економіки, а стабільна ситуація в Китаї залежить від поліпшення добробуту населення, скорочення бідності та безробіття.

Якщо ж відбуватимуться зворотні процеси, авторитет КПК будуть піддаватися сумніву, а Сі Цзіньпін не може цього допустити,

– відзначила головна консультантка Національного інституту стратегічних досліджень.

До того ж "маленька переможна війна" на Тайвані не виправить внутрішньої ситуації в Китаї, особливо, якщо ця війна виявиться провальною.

"Саме тому збереження статус-кво для Китаю на сьогодні також є прийнятним варіантом. А також для США, які зайняті війною Росії проти України, черговою ескалацією ситуації на Близькому Сході. Також існує загроза з боку КНДР. Тому для Вашингтона конфлікт на в Тайванській протоці – не на часі", – наголосила Аліна Гриценко.

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