В это время Папа Римский ехал на церемонию Непорочного Зачатия, передает 24 Канал со ссылкой на агентство ANSA.

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Детали инцидента

По данным агентства, в воскресенье, 8 декабря, испанская активистка, выступающая против корриды, вместе с тремя другими демонстрантами попыталась прыгнуть на кортеж Папы Франциска. Она перелезла через барьер перед площадью Испании и попыталась броситься на одну из машин.

Испанская активистка атаковала кортеж Папы Римского: смотрите видео

Полиции и жандармам удалось ее остановить. После нескольких минут задержки Папа Франциск смог продолжить свой маршрут и провел запланированный акт поклонения Деве Марии в обычном порядке. Всех четырех активистов задержали и арестовали.

26 сентября во время визита Папы Римского в Люксембург на его кортеж напали зоозащитники. Они требовали "перестать пытать быков" и протестовали против связей Ватикана с корридой.