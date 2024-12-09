У цей час Папа Римський їхав на церемонію Непорочного Зачаття, передає 24 Канал з посиланням на агентство ANSA.

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Деталі інциденту

За даними агентства, у неділю, 8 грудня, іспанська активістка, що виступає проти кориди, разом з трьома іншими демонстрантами спробувала стрибнути на кортеж Папи Франциска. Вона перелізла через бар'єр перед площею Іспанії та спробувала кинутися на одну з автівок.

Іспанська активістка атакувала кортеж Папи Римського: дивіться відео

Поліції та жандармам вдалося її зупинити. Після кількох хвилин затримки Папа Франциск зміг продовжити свій маршрут та провів запланований акт поклоніння Діві Марії у звичайному порядку. Усіх чотирьох активістів затримали та заарештували.

26 вересня під час візиту Папи Римського до Люксембургу на його кортеж напали зоозахисники. Вони вимагали "перестати катувати биків" та протестували проти зв'язків Ватикану з коридою.