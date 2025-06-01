В Крыму лев напал на известного местного коллаборанта Олега Зубкова и сильно его травмировал

В сафари-парке "Тайган", который расположен во временно оккупированном Севастополе, львы напали на владельца Олега Зубкова. В результате этого он получил серьезные травмы, за его жизнь борются врачи.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Олег Зубков известен как местный коллаборационист.

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Львы травмировали директора зоопарка в Севастополе

В сети распространили видео, на котором лев напал на человека в сафари-парке "Тайган". Оказалось, что травмы получил его владелец Олег Зубков. Львы-убийцы, которые загрызли в прошлом году работницу парка Леокадию Перевалову, снова повели себя агрессивно. После того случая Зубков отказался усыплять животных. Он решил в дальнейшем разводить львов.

Известно, что дикие кошки едва не разорвали Олега Зубкова. Они прокусили ему горло, в результате чего мужчина получил травмы шеи, легких и головы. Директора зоопарка сразу же госпитализировали.

Зубков поехал один кормить львов. В этот момент на него напал лев напал, вцепился ему в горло. Мустафа, работник фотозон в парке, не вызвал скорую, они сами его лично повезли в больницу, поскольку побоялись, что пока скорая приедет, он уже погибнет,

– рассказал блогер Сергей Марченко, который жил в парке.

Посетительница "Тайгана" рассказала, что видела первые секунды после нападения на Олега Зубкова. По ее словам, все его тело было окровавленное. После того, как директора зоопарка вытащили из вольера, он потерял сознание.

Внимание, видео 18+! Оно может шокировать зрителей, но жестоких сцен на записи не видно.

Очевидцы сняли момент нападения львов на Зубкова: видео

Дрессировщик Эдгард Запашный сообщил, что Зубкова подключили к аппарату искусственной вентиляции легких, ведь ему трудно дышать из-за повреждения трахеи. Врачи говорят, что мужчина находится в тяжелом, почти критическом, состоянии. Экстренную операцию ему проводят в больнице Белогорска.

На место, где лев напал на человека, следователи проводят осмотр. Также будут просматривать камеры видеонаблюдения, чтобы установить все детали инцидента.

Львы достаточно опасные для человека животные. Даже находясь не в дикой природе, они могут нападать и наносить серьезные травмы. Однако бывают и счастливые случаи. Например, в 2024 году в Ирландии стажера случайно был заперт в вольере с берберскими львами. Тогда ему повезло и животные не нанесли ему серьезного вреда. Но после этого случая в зоопарке начали более ответственно относиться к уходу за львами.