Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Национальную полицию и Львовскую областную прокуратуру. Злоумышленника задержали, ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей без альтернативы внесения залога.

Смотрите также На Тернопольщине 16-летний юноша надругался над памятником Герою Небесной Сотни – Капиносу

Что известно о нападении на детей во Львове?

Вечером 12 июля на улице Колийной во Львове дети увидели мужчину, лежащего на железнодорожных путях в окровавленной одежде. Они подошли к незнакомцу и предложили ему помощь – вызвать врачей.

Однако 31-летний местный житель, вероятно, находился в состоянии наркотического опьянения, поэтому отреагировал неадекватно, набросившись на 12-летнего мальчика.

На помощь пришла 13-летняя сестра, которую злоумышленник повалил на землю и несколько раз ударил канцелярскими ножницами возле шеи. Обидчика остановили родители детей, они же удерживали его до приезда правоохранителей.

У девочки диагностировали резаные раны и ссадины на шее, ее отпустили домой после оказания медицинской помощи.

Во Львове мужчина напал на детей: смотрите фото

Какое наказание грозит обидчику?

Львовянину сообщили о подозрении по факту хулиганства, совершенного с применением предмета, заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений.

Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 7 лет.

Досудебное расследование продолжается, подозреваемому избрана мера пресечения – содержание под стражей без возможности внесения залога.

Обратите внимание! В соответствии со статьей 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, недавно в городе Самар Днепропетровской области парни в возрасте 14, 15 и 16 лет избили прохожего. На родителей несовершеннолетних составили административные протоколы за невыполнение обязанностей по воспитанию детей, тогда как на самого старшего подростка – за мелкое хулиганство.