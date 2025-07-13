Известно, что кременецкие полицейские установили личность юноши, который вылез на памятник Герою Небесной Сотни, передает 24 Канал.

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Совершил надругательство над памятником Героя

Этот факт полицейские зарегистрировали в журнале единого учета заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях и других событиях.

Злоумышленником оказался 16-летний местный житель. Сейчас решается вопрос о привлечении его к административной ответственности.

Напомним, что 29-летний Александр Капинос участвовал в Революции достоинства. 18 февраля 2014 года во время силового штурма Майдана Александр оборонял Дом Федерации профсоюзов Украины и получил ранение головы. На следующий день он умер в больнице.

К слову, в Запорожье молодые люди сняли и повредили государственные флаги. Они извинились за свой поступок, объяснив его спонтанностью и состоянием алкогольного опьянения. Полиция открыла уголовное производство за надругательство над государственными символами.