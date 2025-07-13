Наразі відомо, що кременецькі поліцейські встановили особу юнака, який виліз на пам'ятник Герою Небесної Сотні, передає 24 Канал.

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Вчинив наругу над пам'ятником Героя

Цей факт поліцейські зареєстрували в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.

Зловмисником виявився 16-річний місцевий житель. Наразі вирішується питання про притягнення його до адміністративної відповідальності.

Нагадаємо, що 29-річний Олександр Капінос брав участь у Революції гідності. 18 лютого 2014 року під час силового штурму Майдану Олександр обороняв Будинок Федерації профспілок України та отримав поранення голови. Наступного дня він помер у лікарні.

До слова, в Запоріжжі молодики зняли і пошкодили державні прапори. Вони вибачилися за свій вчинок, пояснивши його спонтанністю та станом алкогольного сп’яніння. Поліція відкрила кримінальне провадження за наругу над державними символами.