Про це пише 24 Канал з посиланням на поліцію Одеської області. Діти залишилися самі в будинку в Кодимі.

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Жінка зачинила у квартирі своїх дітей

Поліцейські спільно із соціальними службами перевіряли умови проживання дітей в родинах, які потрапили у складні життєві обставини. Правоохоронці завітали до 28-річної жінки, яка виховує чотирьох синів віком від 11 місяців до дев’яти років. Але матері вдома не було, квартира виявилася зачинена, а діти кричали через вікно, що з минулого вечора вони перебувають самі.

Співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій відчинили двері та викликали "швидку". Чотирьох діток доправили для огляду в лікарню. Відомо, що їхньому здоров’ю нічого не загрожує. Коли дітей забрали, жінка повернулася додому.

Уже не вперше жителька Кодими притягується до відповідальності за порушення обов'язків щодо виховання дітей. Такі випадки вже фіксувалися у 2021, 2023 і 2024 роках. За злочини проти дітей матір була засуджена та мала штрафи.

За неналежне виконання обов’язків щодо виховання дітей відносно жінки ми склали протокол за ч. 1 ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Максимальне покарання, яке передбачене санкцією та може застосувати суд, – штраф у розмірі 1700 гривень. Ми також знову звернулися з поданням до служби у справах дітей щодо розгляду питання стосовно вилучення хлопчиків, подальшого місця їхнього проживання та позбавлення жінки батьківських прав,

– зазначила заступниця начальника відділу поліцейської діяльності № 1 Подільського районного управління поліції Людмила Буберенко.

Нагадаємо, в Рівненській області матір вбила новонароджене немовля та викинула його на смітник. Дитина загинула через переохолодження, адже жінка зачинила її на балконі.