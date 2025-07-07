Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ГУ Нацполіції Львівщини.

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Що кажуть поліцейські

Співробітники відділу поліції №3 Львівського районного управління поліції №2 встановили особу порушника, що дозволяв своїй малолітній доньці керувати авто та знімав це на відео. Ним виявився 28-річний мешканець Львівського району, а за кермом автомобіля перебувала його восьмирічна донька.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік дозволив кермувати малолітній дівчинці.

Як встановили правоохоронці, чоловік вже не вперше садив за кермо свою малолітню дитину, знімав це на відео та публікував у соціальних мережах,

– пояснили в поліції.

Чоловіку загрожує штраф у розмірі 42 500 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк від п'яти до семи років та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

Поліцейські на правопорушника склали адміністративні протоколи за невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей та передачу керування транспортним засобом особі, яка не має права керування таким транспортним засобом.