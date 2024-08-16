На украинских пограничников напали мужчины, захватили оружие и сбежали в Румынию

Двое мужчин разоружили украинских пограничников. Сначала говорилось, что их трое. Похищенное оружие искали в обеих странах, румынская сторона поднимала вертолет.

По данным PresaSM, сначала украинские власти объявили, что в Румынию сбежали три человека. Но впоследствии стало известно, что беглецов только двое – третий не смог пересечь границу.

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Детали нападения на украинских пограничников в Румынии

В 13:35 пограничникам в румынском селе Тарна-Маре сообщили о нападении на украинский пограничный наряд. Неизвестные незаконно пересекли границу с Румынией как раз в районе Тарна-Маре.

Тарна-Маре на карте, где произошел инцидент

Нападавшие разоружили патруль, поэтому румыны начали общесекторальную акцию по проверке зоны ответственности. К ней присоединились 6 патрулей (в целом 12 сотрудников пограничной полиции), полицейские и жандармы.

На нескольких дорогах в уезде Сату-Маре также установили посты в рамках широкомасштабной поисковой операции. Кроме этого, поднимали вертолет.

В 15:05 румынские власти задержали одного из подозреваемых. Он рассказал, где спрятал оружие, – в зоне сообщения между Украиной и Румынией. Магазин к нему нашли на территории Украины.

"Действуя в интегрированной системе, в 18:15 пограничники совместно с силами поддержки, которые принимали участие в полевых поисках, обнаружили оружие, вероятно, похищенное у украинских пограничников. Оружие без магазина и патронов было найдено примерно в 600 метрах от линии границы в направлении населенного пункта Тарна-Маре. Впоследствии украинские власти сообщили нам, что они нашли магазин и патроны к оружию на своей стороне", – рассказали в пограничной полиции Румынии.

Второй подозреваемый попал в руки полиции значительно позже, около 20:30. Еще один мужчина не смог пересечь границу, его задержали в Украине днем.

Один из мужчин якобы попросил политического убежища – об этом сообщили PresaSM "судебные источники".

Как комментируют инцидент в ГПСУ

Спикер Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко подтвердил нападение. Так, группа нарушителей напала на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда на Закарпатье. Трех нарушителей пытались остановить во время попытки незаконного пересечения границы в Румынию.

Мужчины, напав на военнослужащего, отобрали оружие и прибегли к бегству в направлении соседней страны. Сразу на место были высланы дополнительные группы для поиска правонарушителей и проверки тыловых подступов к границе.

Также проинформировали пограничников Румынии и взаимодействующие правоохранительные органы. Одного из нарушителей пограничники Украины вскоре задержали неподалеку, он пытался преодолеть инженерные заграждения, чтобы дальше пересечь границу. Мужчина оказался жителем Закарпатья.



Также украинские пограничники обнаружили патроны, которые во время бегства нападавшие выбросили неподалеку от места нападения на военнослужащего. Сейчас продолжаются все необходимые действия по установлению всех обстоятельств. Украина поддерживает контакт с румынскими коллегами.