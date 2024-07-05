Согласно опубликованным видео, столичный лейтенант полиции применяет силу к бывшему военному. В частности, он пытался его обездвижить и заломил руки. Правоохранители ответили на запрос журналистов относительно инцидента.

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Что заявили в полиции

Нацполиция заявила, что лейтенанта Богдана Писаренко отправили в Днепр на 20 – 21 июня 2024 года. Там он должен был проводить следственные действия в рамках уголовного производства, которое расследуется полицией Киева.

20 июня 2024 года около 14:00, когда Писаренко в связи со служебной необходимостью и с разрешения следователя вышел из помещения, в котором проводились следственные действия, то стал очевидцем, а дальше – участником конфликтной ситуации между народным депутатом Украины Тищенко, неизвестными лицами в камуфляжной одежде, военнослужащими и гражданскими лицами, допустив при этом непрофессиональное исполнение обязанностей полицейского,

– рассказали в полиции.

Также там заявили, что Писаренко:

не знал своих полномочий,

не придерживался порядка применения мер принуждения,

не включил портативный видеорегистратор до и во время конфликта,

не позвонил в "102", когда граждане заявляли ему о правонарушениях.

Уже 24 июня полиция применила в отношении Богдана Писаренко дисциплинарное взыскание за совершенные проступка, а на следующий день – издала приказ о его увольнении.

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Коротко о нападении на экс-военного в Днепре

Бывший военный подразделения Kraken Дмитрий Павлов в Днепре гулял с ребенком. На опубликованных видео видно, что к нему подошли мужчины в форме и скрутили его. На других кадрах видно, что Павлов уже в наручниках.

В этом деле задержали Николая Тищенко, который был на месте инцидента. Предполагают, что именно он приказал охране задержать и избить бывшего бойца "Кракена" Дмитрия Павлова.

Николая Тищенко подозревают в незаконном лишении свободы военнослужащего в Днепре. Его оставили под круглосуточным домашним арестом.

Также подозрения вручили охраннику Тищенко Сергею Цуберу по факту пыток и незаконного удержания добровольца Дмитрия Павлова. Ему избрали меру пресечения – находиться в СИЗО 2 месяца без права внесения залога.