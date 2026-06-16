Военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов пояснил 24 Каналу, что Россия не только наносит удары по символическим объектам, но и отказывается открыто признавать это.

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Почему россияне отрицают атаку на Лавру?

Это не случайность. Они попали туда, куда хотели. Что касается Лавры, то сказать, что это случайность, – наивно. Потому что там очень большая территория. А еще они заявили, что на киностудии Довженко собирали БПЛА. Я удивляюсь, потому что у них много перебежчиков, которые могли бы хоть немного проконсультировать их для убедительности,

– сказал Сазонов.

Один из самых загруженных перекрестков Киева логистически непригоден для такого производства. Удары по Лавре и другим культурным объектам – это сознательный выбор, который часть россиян даже оправдывает в сети, чтобы объекты "не достались ПЦУ".

По словам эксперта, России хватает смелости бить по Лавре и музеям, но не признать это открыто. Вместо этого российские военные корреспонденты и Минобороны РФ сразу запустили версию, что по Лавре ударила украинская ракета или даже сам Зеленский поджог ее намеренно.

"СБУ нашла на месте обломки российского "Шахеда" – все понятно. Они как трусливый подросток: набесшествовал – и кричит "это не я". Или не делайте, если стыдно, или делайте и признавайте", – подчеркнул Сазонов.

Зачем Россия атакует культурные объекты Украины: смотрите в видео

Что еще известно о последствиях атаки на лавру?

Группа "Нафтогаз" совместно с правительством выделит средства на восстановление Киево-Печерской лавры и Киностудии имени Александра Довженко, поврежденных в результате российского обстрела.

Глава компании Сергей Корецкий подчеркнул, что это важно для сохранения национальной идентичности и культурного наследия, и призвал другой ответственный бизнес присоединиться к поддержке. Он подчеркнул, что действия РФ направлены не только на разрушение инфраструктуры, но и на уничтожение украинской культуры.