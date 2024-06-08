Нападение на премьера Дании: подозреваемого поляка отправили под стражу до 20 июня

В пятницу, 7 июня произошло нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Датский суд уже поместил под стражу 39-летнего поляка, которого подозревают в преступлении.

Следствие отмечает, что мужчина был под действием наркотических веществ и пьяным одновременно. Подозреваемый ударил Фредериксен в плечо.

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Суд над нападавшим на премьера Дании

В субботу, 8 июня, суд Фредериксбурга посадил 39-летнего поляка, которого обвиняют по делу об избиении Метте Фредериксен в центре Копенгагена. Отмечается, что он пробудет за решеткой по крайней мере до 20 июня.

Подозреваемый своей вины не признал. Как отмечают правоохранители, вероятно, во время нападения на премьера мужчина находился как в состоянии наркотического опьянения, так и навеселе. Согласно протоколу, который зачитали на слушании, нападавший был настолько вялым, что ему пришлось помогать выйти из машины.