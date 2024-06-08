Нападение на премьера Дании: подозреваемого поляка отправили под стражу до 20 июня
Источник:DR
В пятницу, 7 июня произошло нападение на премьер-министра Дании Метте Фредериксен. Датский суд уже поместил под стражу 39-летнего поляка, которого подозревают в преступлении.
Следствие отмечает, что мужчина был под действием наркотических веществ и пьяным одновременно. Подозреваемый ударил Фредериксен в плечо.
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Суд над нападавшим на премьера Дании
В субботу, 8 июня, суд Фредериксбурга посадил 39-летнего поляка, которого обвиняют по делу об избиении Метте Фредериксен в центре Копенгагена. Отмечается, что он пробудет за решеткой по крайней мере до 20 июня.
Подозреваемый своей вины не признал. Как отмечают правоохранители, вероятно, во время нападения на премьера мужчина находился как в состоянии наркотического опьянения, так и навеселе. Согласно протоколу, который зачитали на слушании, нападавший был настолько вялым, что ему пришлось помогать выйти из машины.
Полиция считает, что мужчина ударил Фредериксен по правому плечу сжатым кулаком. Это считается насилием над лицом, которое находится на государственной службе.
Подробно о нападении на Фредериксен
- Вечером 7 июня неизвестный мужчина ударил Метте Фредериксен, когда она была на площади Кюльторве. Мужчину арестовали сразу же. Полиция ничего не сказала о мотивах этого человека и о том, имел ли он при себе оружие.
- Впоследствии стало известно, что политик получила незначительные повреждения – ее доставили в больницу с легкой травмой шеи. Согласно письменному сообщению, глава правительства шокирована произошедшим инцидентом,.
- По плану, в субботу, 8 июня, премьер-министр должна была принять участие в нескольких мероприятиях в Херлеве, Рьодовре, Роскилле, Хольбеке и Слагельсе. Но из-за инцидента, произошедшего вчера вечером, она их отменила.
- Стоит указать, что нападение произошло за два дня до выборов в Европейский парламент. Премьер Дании вместе с кандидатом в ЕС от социал-демократов Кристель Шалдемозе в тот вечер проводила предвыборную акцию.