Нападение на нобелевского лауреата Муратова организовали российские спецслужбы

В нападении на главного редактора Новой газеты нобелевского лауреата Дмитрия Муратова заметили след российских спецслужб.

Об этом газете The Washington Post сообщил проинформированный источник в правительстве США.

Важно В российском поезде неизвестный напал на главного редактора оппозиционной "Новой газеты"

Один из американских чиновников заявил, что Соединенные Штаты могут подтвердить причастность российских спецслужб к нападению Дмитрия Муратова 7 апреля. Правда, никаких доказательств о том, как американские спецслужбы пришли к такому выводу, он не привел.

Что об этом говорит сам Муратов

Как пишет издание "Медуза", Дмитрий Муратов не смог оперативно прокомментировать оценку американских спецслужб, поскольку в командировке, сообщил WP пресс-секретарь "Новой газеты". Посольство России в Вашингтоне не ответило на просьбу о комментарии.

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7 апреля Дмитрия Муратова облили краской в поезде Москва – Самара. При этом нападающий выкрикнул: "Муратов, вот тебе за наших пацанов".

После нападения у Муратова диагностировались химические ожоги глаз. По данным "Новой газеты", в нападении приняли участие Николай Трифонов, будучи исполнителем, а также Илья Марковец, снимавший нападение на видео.

СМИ сообщали, что Марковец задержан, Трифонов находится в розыске.

Позиция Дмитрия Муратова по поводу войны в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину известные российские писатели, журналисты и режиссеры 24 февраля призвали остановить войну с Украиной. Они отмечают, что такие действия Кремля – позор. Под обращением подписался и Дмитрий Муратов.

Кроме того, редакция российского издания "Новой газеты" 25 февраля выпустила свежий номер с обложкой, осуждающей действия Владимира Путина и страны-оккупанта в Украине. Все материалы опубликовали на двух языках: русском и украинском. Дмитрий Муратов подчеркнул: "Мы не признаем Украину врагом".

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