Нападение на писателя Рушди в США: что известно о его состоянии

В штате Нью-Йорк 12 августа мужчина с ножом напал на известного писателя Салмана Рушди. Губернатор Кэти Хокул рассказала, в каком состоянии находится лауреат Букеровской премии.

Нападение на 75-летнего писателя произошло в Институте Чатокуа, где он должен был выступить с лекцией. Злоумышленник выбежал на сцену и ударил Рушди ножом.

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Губернатор рассказала, в каком состоянии находится Рушди

Губернатор штата Нью-Йорк Кэти Хокул выступила с речью после нападения на Рушди. Она отметила, что писатель, к счастью, остался в живых.

Его транспортировали, доставили на самолете в безопасное место. Он – человек, который десятилетиями говорил властям правду. Он всегда был бесстрашен, несмотря на угрозы, сопровождавшие его, пожалуй, всю взрослую жизнь,

– заметила губернатор.

Хокул добавила, что нападение произошло в очень знакомом для нее месте. Сельская община Чатокуа – очень спокойная, а в ее Институте самые выдающиеся ораторы, политики и судьи всегда собирались, чтобы свободно выражать свои мысли.

"Итак, это место идеально подходит для того, чтобы Рушди мог говорить, и именно это он пытался сделать за последний час до того, как на него напали. И я хочу отметить государственную полицию", – отметила губернатор.

По ее словам, офицер государственной полиции спас писателю жизнь. Также он защитил во время нападения и модератора выступления Рушди.

Власти штата внимательно следят за ситуацией. В настоящее время писатель получает всю необходимую помощь в местной больнице. Хокул подытожила, что детали по расследованию и личности нападающего сообщат позже.

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Из-за романа "Сатанинские стихи" у Салмана Рушди есть немало противников, в том числе в мусульманском мире. В 1988 году в Иране эту книгу запретили, а год спустя тогдашний лидер страны Рухолла Хомейни выдал фетву (разрешение) на убийство писателя.