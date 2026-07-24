Россия нанесла удар с помощью дрона по пассажирскому поезду в Днепропетровской области: каковы последствия
24 июля в Днепропетровской области враг нанес удар по пассажирскому поезду. В результате атаки на месте образовался дым, зафиксированы возгорания и повреждения.
Об этом сообщает Укрзализныця.
Каковы последствия удара по поезду в Днепропетровской области 24 июля?
В компании подчеркнули, что мониторинговая группа своевременно предупредила поездную бригаду о потенциальной угрозе, поэтому железнодорожники и пассажиры успели эвакуироваться из вагонов.
Последствия удара по пассажирскому поезду в Днепропетровской области 24 июля / Фото Укрзализныци
БПЛА попал в локомотив. Сейчас наши коллеги работают над тем, чтобы пассажиры продолжили свое путешествие по максимально безопасному маршруту и добрались до своих станций с минимальной задержкой,
– отметили в Укрзализныце.
Напомним, 19 июля российский беспилотник нанес удар по пассажирскому поезду в Запорожской области. Тогда в результате вражеской атаки пострадала проводница.