О том, кого убил российский удар, сообщил министр внутренних дел Иван Выговский.

Кто стал жертвами российского террора?

Глава МВД рассказал, что в момент вражеских обстрелов в помещении находились не только работники, но и гражданские посетители. По его словам, во время объявления воздушной тревоги большинство людей успело перейти к укрытию. Однако повторное попадание привело к трагическим последствиям

В результате обстрела погибли 32-летний капитан полиции Артем Зубчук и 39-летний подполковник полиции Юлия Евдокимова. Артем работал старшим оперуполномоченным Управления стратегических расследований, а Юлия занимала должность помощницы начальника областной полиции.

Вечная память погибшим и искренние слова соболезнования семьям, коллективу. Все раненые с первых минут получают необходимую медицинскую помощь. По состоянию на данный момент пострадали более 40 человек,

– добавил Выговский.

В настоящее время на месте атаки продолжаются аварийно-спасательные работы.

Министр подчеркнул, что враг продолжает прицельные удары, в том числе по полицейским и спасателям.

Также он заслушал доклад временного исполняющего обязанности главы Нацполиции Максим Цуцкиридзе. Правоохранители разработали алгоритмы реагирования на воздушные тревоги среди работников. Однако отметили, что атаки требуют регулярного усиления мер безопасности.