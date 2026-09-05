Подобными ударами Россия лишь ухудшает собственное положение. Так мнение в соцсети "Х" высказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.
Как Кубилюс прокомментировал удар по зданию СБУ?
Кубилюс заявил, что Владимир Путин фактически вернул войну на территорию России.
По его словам, Кремль сначала усиливает атаки, а Украина в ответ применяет зеркальные меры.
Он отметил, что в результате этого Россия лишилась значительной части нефтеперерабатывающих мощностей и международного авиасообщения.24 Канал – в WhatsApp Подпишитесь, чтобы не потерять и читать проверенные новости
Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон прилетит к их офисам,
– предупредил еврокомиссар.
Напомним, что 4 сентября российский ударный дрон поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, беспилотник летел непосредственно к кабинету руководителя СБУ Александра Поклада.
В СБУ заявили, что поврежденное здание восстановят, а Россия получит болезненный ответ. Там подчеркнули, что атака не повлияла на работу службы.