"Украинские БПЛА залетят в офисы ГРУ и КГБ": еврокомиссар сделал громкое заявление

4 сентября Россия нанесла удар с помощью дрона по зданию СБУ в центре Киева. Еврокомиссар Кубилюс заявил, что Кремлю следует готовиться к ответным мерам.

Подобными ударами Россия лишь ухудшает собственное положение. Так мнение в соцсети "Х" высказал еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс.

Как Кубилюс прокомментировал удар по зданию СБУ?

Кубилюс заявил, что Владимир Путин фактически вернул войну на территорию России.

По его словам, Кремль сначала усиливает атаки, а Украина в ответ применяет зеркальные меры.

Он отметил, что в результате этого Россия лишилась значительной части нефтеперерабатывающих мощностей и международного авиасообщения.

Теперь КГБ и ГРУ будут ждать, когда украинский дрон прилетит к их офисам,

– предупредил еврокомиссар.

Напомним, что 4 сентября российский ударный дрон поразил центральное здание СБУ на улице Владимирской в Киеве. По словам президента Владимира Зеленского, беспилотник летел непосредственно к кабинету руководителя СБУ Александра Поклада.

В СБУ заявили, что поврежденное здание восстановят, а Россия получит болезненный ответ. Там подчеркнули, что атака не повлияла на работу службы.