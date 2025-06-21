В Луцке 31-летний мужчина ударил ножом военнослужащего ТЦК: в полиции рассказали детали

На улице Виннеченко в Луцке 21 июня мужчина ранил сотрудника ТЦК и СП. Это случилось во время проверки военно-учетных данных.

Нападавшего задержала полиция. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

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Что известно о нападении на сотрудника ТЦК в Луцке

Пресс-секретарь полиции Волыни Ольга Бузулук сообщила изданию, что во время проверки военно-учетных данных 31-летний местный житель ударил ножом 27-летнего военнослужащего ТЦК и СП.

Злоумышленника удалось задержать. Тогда как пострадавшего госпитализировали с резаной раной левого плеча. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Следователи начали уголовное производство по факту причинения легкого или средней тяжести телесного повреждения должностному лицу при исполнении обязанностей. Санкция статьи предусматривает от трех до пяти лет ограничения или лишения свободы.

К слову, ранее похожий случай произошел в Кременчуге. Там группа гражданских напала на работников ТЦК, которые проводили мероприятия по оповещению граждан. Для нападения злоумышленники использовали перцовый баллончик и травматический пистолет.