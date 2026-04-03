24 Канал Новости Украины Покушение на Стерненко: дело передали в суд
3 апреля, 15:28
3

Покушение на Стерненко: дело передали в суд

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • СБУ завершила досудебное расследование и передала в суд дело против российского агента за покушение на Сергея Стерненко.
  • Женщину обвиняют в государственной измене, покушении на убийство и незаконном хранении оружия, ей грозит до 15 лет заключения.

СБУ завершила расследование и передала в суд дело против российского агента, которая в мае 2025 года пыталась убить украинского волонтера и нынешнего советника министра обороны Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Смотрите также Скандальный штурм под Покровском: в "Скале" ответили на заявление Стерненко о "больших потерях"

Что сообщили в СБУ о деле?

По данным СБУ, женщину обвиняют по статьям о государственной измене, покушении на убийство, совершенное по заказу, а также о ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. За это ей грозит до 15 лет заключения.

По данным следствия, исполнительницей была киевлянка, которую завербовали российские спецслужбы во время ее поисков быстрого заработка. В апреле 2025 года она начала следить за волонтером и перебралась жить в тот же жилой комплекс.

Впоследствии фигурантка получила от неустановленных лиц на территории Киевской области пистолет Макарова с патронами. Далее она получила указание от куратора из России про ликвидацию активиста возле его дома, 
– говорится в сообщении.

Когда Сергей Стерненко выходил из подъезда, она открыла огонь и ранила его в ногу, нападавшую сразу задержали. Во время обысков обнаружили телефон с доказательствами и компоненты к самодельному взрывному устройству.

Что известно о покушении на Стерненко?

  • Напомним, 1 мая 2025 года на Сергея Стерненко напали. Агент знала марку автомобиля активиста и примерное время, когда он выходит из дома, она должна была убить волонтера возле его дома.

  • Уже на следующий день подозреваемой в нападении на Сергея Стерненко избрана мера пресечения в виде содержания под стражей до 29 июня без права внесения залога. Она признала свою вину в содеянном.

  • Прежний глава СБУ Василий Малюк объяснял, что Стерненко стал целью российских спецслужб из-за того, что помешал создать так называемую Бессарабскую народную республику в Одессе в 2014 году.