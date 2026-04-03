Покушение на Стерненко: дело передали в суд

СБУ завершила расследование и передала в суд дело против российского агента, которая в мае 2025 года пыталась убить украинского волонтера и нынешнего советника министра обороны Сергея Стерненко.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Что сообщили в СБУ о деле?

По данным СБУ, женщину обвиняют по статьям о государственной измене, покушении на убийство, совершенное по заказу, а также о ношении и хранении огнестрельного оружия и боеприпасов. За это ей грозит до 15 лет заключения.

По данным следствия, исполнительницей была киевлянка, которую завербовали российские спецслужбы во время ее поисков быстрого заработка. В апреле 2025 года она начала следить за волонтером и перебралась жить в тот же жилой комплекс.

Впоследствии фигурантка получила от неустановленных лиц на территории Киевской области пистолет Макарова с патронами. Далее она получила указание от куратора из России про ликвидацию активиста возле его дома,

– говорится в сообщении.

Когда Сергей Стерненко выходил из подъезда, она открыла огонь и ранила его в ногу, нападавшую сразу задержали. Во время обысков обнаружили телефон с доказательствами и компоненты к самодельному взрывному устройству.

Что известно о покушении на Стерненко?