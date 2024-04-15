Инцидент произошел в церкви в районе Уокли, примерно в 30 километрах к западу от центрального делового района Сиднея. После нападения под церковью собралось разъяренная толпа, успокаивать которую пришлось полиции и спецназу.
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Детали инцидента
Служба транслировалась в соцсетях в прямом эфире, и нападение попало на видео. На кадрах видно, как во время проповеди мужчина подбегает к священнику, бьет его ножом, после чего тот падает, а нападавший продолжает наносить удары. На помощь жертве подбегают несколько верующих.
Момент нападения на священника во время служения / Скриншот с видео
Отмечается, что жертвой нападения стал епископ Ассирийской православной церкви Мар Мари Эммануил. Мужчина получил 10 ножевых ранений. В Австралии он известен своим ультраконсерватизмом. Например, он публично высказывается против ЛГБТК, а во время пандемии был активным ковид-диссидентом.
Кроме священника, в церкви пострадали четыре человека. Двух из них доставили в больницу с многочисленными рваными ранами. Самого нападавшего задержали прямо в церкви.
На этом все не закончилось
Впоследствии после инцидента перед церковью собралась сотни разъяренных людей. Они стремились линчевать нападающего, а СМИ утверждают, что мужчине отрезали пальцы. Полицейский вертолет, тактическое подразделение и десятки офицеров в форме несколько часов противостояли толпе.
Противостоять толпе пришлось полиции и спецназу / WOLTER PEETERS
Офицеры спецназа щитами оттеснили толпу от церкви и прилегающих улиц.
Толпа нападала на нас, бросал вещи и был агрессивным, когда мы пытались помочь их епископу. Я сказал им: "Мы вам не враги",
– рассказывал один из правоохранителей.
На некоторое время отделение неотложной помощи Ливерпульской больницы было закрыто для общественности в качестве меры пресечения.
Беспорядки в Сиднее после нападения: смотрите видео
Нападение с ножом в ТРЦ
- Всего два дня назад неизвестный с ножом напал на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield, что в Сиднее. В результате нападения погибли 6 человек – пять женщин и мужчина. Еще восемь посетителей торгового центра доставили в больницы. Также был ранен 9-месячный ребенок.
- Нападавшего застрелила инспектор полиции, которая находилась неподалеку ТРЦ. Она подкралась к нему сзади, а когда тот пытался ударить ножом полицейскую – и выстрелила.
- Мотивы мужчины неизвестны, однако полиция отвергает версию с терактом. Кроме этого, правоохранители убеждены, что мужчина действовал самостоятельно.