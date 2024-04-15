Інцидент стався в церкві в районі Уоклі, приблизно за 30 кілометрів на захід від центрального ділового району Сіднея. Після нападу під церквою зібрався розлючений натовп, заспокоювати який довелося поліції та спецназу.
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Деталі інциденту
Служба транслювалася у соцмережах у прямому ефірі, і напад потрапив на відео. На кадрах видно, як під час проповіді чоловік підбігає до священника, б'є його ножем, після чого той падає, а нападник продовжує завдавати ударів. На допомогу жертві підбігають кілька вірян.
Момент нападу на священника під час служіння / скріншот з відео
Зазначається, що жертвою нападу став єпископ Ассирійської православної церкви Мар Марі Еммануїл. Чоловік отримав 10 ножових поранень. В Австралії він відомий своїм ультраконсерватизмом. Наприклад, він публічно висловлюється проти ЛГБТК, а під час пандемії був активним ковід-дисидентом.
Окрім священника у церкві постраждало четверо людей. Двох з них доправили до лікарні з численними рваними ранами. Самого нападника затримали прямо у церкві.
На цьому все не закінчилося
Згодом після інциденту перед церквою зібралася сотні розлючених людей. Вони прагнули лінчувати нападника, а ЗМІ стверджують, що чоловіку відрізали пальці. Поліцейський гелікоптер, тактичний підрозділ і десятки офіцерів у формі кілька годин протистояли натовпу.
Протистояти натовпу довелося поліції та спецназу / WOLTER PEETERS
Офіцери спецназу щитами відтіснили натовп від церкви та прилеглих вулиць.
Натовп нападав на нас, кидав речі та був агресивним, коли ми намагалися допомогти їхньому єпископу. Я сказав їм: "Ми вам не вороги",
– розповідав один з правоохоронців.
На певний час відділення невідкладної допомоги Ліверпульської лікарні було закрито для громадськості як запобіжний захід.
Заворушення в Сіднеї після нападу: дивіться відео
Напад з ножем у ТРЦ
- Всього два дні тому невідомий з ножем напав на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield, що у Сіднеї. Внаслідок нападу загинуло 6 осіб – п'ятеро жінок та чоловік. Ще восьмеро відвідувачів торгового центру доправили до лікарень. Також було поранено 9-місячну дитину.
- Нападника застрелила інспекторка поліції, яка перебувала неподалік ТРЦ. Вона підкралася до нападника ззаду, а коли той намагався вдарити ножем поліцейську – та вистрілила.
- Мотиви чоловіка невідомі, однак поліція відкидає версію з терактом. Окрім цього, правоохоронці переконані, що чоловік діяв самостійно.