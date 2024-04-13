Офіцерка поліції, яка була поряд, ліквідувала нападника. Правоохоронці переконані, що чоловік діяв самостійно, без спільників.

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Напад у Сіднеї

У суботу вдень невідомий напав на відвідувачів торгового центру Bondi Junction Westfield, що у Сіднеї. Чоловіка з великим ножем зафіксувало декілька камер спостереження. Попередньо, це був 30 сантиметровий мисливський ніж.

Внаслідок нападу загинуло 6 осіб – п'ятеро жінок та чоловік. Ще восьмеро відвідувачів торгового центру доправили до лікарень. Постраждала також 9-місячна дитина, мати якої загинула у лікарні. Як переконують свідки, чоловік обирав жертв навмання.

Повідомляється, що нападник мертвий – його застрелила інспекторка поліції, яка у той час перебувала неподалік торгового центру. Вона самостійно направилася до будівлі, де їй вказали на місцеперебування нападника. У цей момент він перебував на п'ятому поверсі. Поліцейська підкралася до чоловіка ззаду, а коли той обернувся і намагався вдарити її ножем – вистрілила.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що мотиви чоловіка невідомі. Правоохоронці припускають, що він діяв наодинці і виключають версію з терактом. Водночас за попередньою інформацією нападником був 40-річний чоловік.

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