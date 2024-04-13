Офицер полиции, которая была рядом, ликвидировала нападающего. Правоохранители убеждены, что мужчина действовал самостоятельно, без сообщников.
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Нападение в Сиднее
В субботу днем неизвестный напал на посетителей торгового центра Bondi Junction Westfield, что в Сиднее. Мужчину с большим ножом зафиксировало несколько камер наблюдения. Предварительно, это был 30 сантиметровый охотничий нож.
В результате нападения погибли 6 человек – пять женщин и мужчина. Еще восемь посетителей торгового центра доставили в больницы. Пострадал также 9-месячный ребенок, мать которого погибла в больнице. Как утверждают свидетели, мужчина выбирал жертв наугад.
Сообщается, что нападающий мертв – его застрелила инспектор полиции, которая в то время находилась неподалеку от торгового центра. Она самостоятельно направилась к зданию, где ей указали на местонахождение нападающего. В этот момент он находился на пятом этаже. Полицейская подкралась к мужчине сзади, а когда тот обернулся и пытался ударить ее ножом – выстрелила.
Местные СМИ сообщают, что мотивы мужчины неизвестны. Правоохранители предполагают, что он действовал в одиночку и исключают версию с терактом. В то же время по предварительной информации нападающим был 40-летний мужчина.
Мужчина с ножом нападает на прохожих: смотрите видео
Нападения с ножом в Украине
В Киеве несовершеннолетний с ножом напал на девушку и и тяжело ее ранил. Сначала 16-летний избил парня, а когда за него вступилась 18-летняя девушка – ударил ее ножом в живот. Состояние пострадавшей удалось стабилизировать.
В Киеве мужчина напал на работников Деснянского Территориального центра комплектования. Сначала он со спины ударил одного из офицеров, а потом достал нож и начал угрожать военным и нападал.
Подобный случай фиксировали и на Волыни. Там также военнообязанный мужчина напал на работников ТЦК с ножом. Военные прибыли домой к мужчине, чтобы выяснить, почему тот не появляется по повестке. Когда дверь открылась, тот нанес два удара работнику ТЦК.