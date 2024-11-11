В Испании мужчина набросился на священнослужителей с криками "Я Иисус Христос": есть раненые

В Испании мужчина с криками бросился на монастырь и ранил четырех священнослужителей. Во время этого он выкрикнул фразу "Я –Иисус Христос".

Нападавший ранил четырех священнослужителей палкой и бутылкой, передает 24 Канал со ссылкой на EI Confidencial.

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Что известно о нападении

Мужчине удалось перепрыгнуть забор монастыря в муниципалитете Джилет и проникнуть в комнаты монашества. После этого он набросился на священнослужителей с палками и бутылкой.

Нападению подверглись семь священнослужителей. Нападающий тяжело ранил 76-летнего мужчину. Кроме этого, пострадали еще три мужчины в возрасте 57, 66 и 95 лет.

По словам свидетелей, агрессор набросился на монахов с палкой, епископским жезлом и стеклянной бутылкой с криками "Я Иисус Христос и я собираюсь убить братьев".

Ранее сообщали, что тяжело раненый монах был убит. Однако сейчас известно, что он до сих пор жив и находится в тяжелом состоянии в клинической больнице Валенсии.

Стоит отметить, что перед преступлением нападающий столкнулся с поваром. Последний поднялся в комнаты и стал свидетелем нападения. После этого агрессор дважды напал на него.

По информации СМИ, нападающий скрылся после совершения преступления. Сейчас его разыскивает гражданская гвардия.