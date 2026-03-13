Под Полтавой толпа напала на ТЦК: часть нападавших направили на ВВК

В Полтавской области группа людей напала на военнослужащих ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. В результате инцидента трое военных и трое правоохранителей получили химические ожоги.

Теперь нападавшие должны пройти ВВК, поскольку подлежат мобилизации. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.

Смотрите также Мешал мобилизации: в Одесской области осудили мужчину, который писал в сети о перемещении ТЦК

Что известно о нападении ТЦК на Полтавщине?

Инцидент произошел 13 марта около 11:00 вблизи населенного пункта Нижние Мельницы. До 20 человек препятствовали работе группы оповещения, в состав которой входили военные ТЦК и полицейские. Нападавшие использовали слезоточивый газ, из-за чего шесть человек получили химические ожоги.

На место прибыли дополнительные экипажи полиции, которые задержали восьмерых участников нападения. Установлено, что шестеро из задержанных подлежат мобилизации и теперь пройдут военно-врачебную комиссию.

В ТЦК отметили, что препятствование работе групп оповещения является незаконным и вредит обороноспособности страны.

Что известно о других случаях нападений на ТЦК?