Под Полтавой толпа напала на ТЦК: часть нападавших направили на ВВК
- В Полтавской области группа лиц напала на военнослужащих ТЦК и полицейских, используя слезоточивый газ, в результате чего шестеро получили химические ожоги.
- Восемь нападавших были задержаны, шестеро из которых подлежат мобилизации и теперь должны пройти военно-врачебную комиссию.
В Полтавской области группа людей напала на военнослужащих ТЦК и полицейских с применением слезоточивого газа. В результате инцидента трое военных и трое правоохранителей получили химические ожоги.
Теперь нападавшие должны пройти ВВК, поскольку подлежат мобилизации. Об этом сообщили в Полтавском областном ТЦК и СП.
Что известно о нападении ТЦК на Полтавщине?
Инцидент произошел 13 марта около 11:00 вблизи населенного пункта Нижние Мельницы. До 20 человек препятствовали работе группы оповещения, в состав которой входили военные ТЦК и полицейские. Нападавшие использовали слезоточивый газ, из-за чего шесть человек получили химические ожоги.
На место прибыли дополнительные экипажи полиции, которые задержали восьмерых участников нападения. Установлено, что шестеро из задержанных подлежат мобилизации и теперь пройдут военно-врачебную комиссию.
В ТЦК отметили, что препятствование работе групп оповещения является незаконным и вредит обороноспособности страны.
Что известно о других случаях нападений на ТЦК?
На Закарпатье произошел конфликт между местными жителями и представителями ТЦК. Толпа напала на военных и повредила служебный автомобиль. В полиции сообщили, что причастные к нападению на ТЦК задержаны.
Нападение на военнослужащих территориального центра комплектования произошло и на Волыни. Гражданские напали на группу оповещения ТЦК, заблокировали их авто и освободили военнообязанного. Полиция начала уголовное производство, нападающие грозят до 8 лет лишения свободы за препятствование деятельности военных.
В Киевском районе Одессы группа гражданских напала на группу военных ТЦК. Против военнослужащих использовали слезоточивый газ. Руководство Одесского областного ТЦК планирует обратиться к правоохранителям для привлечения к ответственности участников инцидента.