Мужчина сильно избил военного на вокзале в Днепре: за дело взялась полиция

В пятницу, 13 сентября, на вокзале Днепра мужчина напал на военного. Соответствующее видео распространили местные телеграм-каналы.

В полиции отреагировали на инцидент и открыли два уголовных производства. Оказалось, что жертвой мужчины стал не только военнослужащий.

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Драка на вокзале в Днепре

Так, полицейские сообщили, что задержали и доставили в отдел полиции мужчину, который избил военного и прохожего на вокзале Днепра.

Прохожие сняли, как нарушитель приставал к людям, совершал драку, и сообщили в полицию. Правоохранители прибыли на место и установили мужчину, причастного к преступлениям. Им оказался 25-летний житель города Никополь,

– пишут правоохранители.

Нападение на военного в Днепре / скриншот с видео

Мужчину доставили в отделение полиции и опросили. Следователи квалифицировали событие по двум статьям УК Украины – хулиганство и умышленное нанесение легких телесных повреждений. Продолжается следствие.

Задержанный за избиение военного мужчина / Фото полиции Днепропетровщины