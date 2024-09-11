Глава Нацполиции Иван Выговский во время международной конференции заявил, что эти акты являются частью кампании ФСБ. Он подчеркнул, что полиция активно работает с несовершеннолетними, объясняя им последствия подобных действий.

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Сколько авто военнослужащих было сожжено

Поджоги автомобилей военнослужащих – это конкретно акция ФСБ России. Они вербуют нашу молодежь и, к сожалению, мы имеем более 200 фактов. И более 50 фактов совершили именно дети, не понимая последствий и ответственности,

– заявил Выговский.

Он отметил, что полиция активно занимается разъяснительной работой среди несовершеннолетних, объясняя им последствия таких действий.

Напомним, что недавно злоумышленники в Днепре сожгли авто военнослужащего 93 ОМБр "Холодный Яр" Алины Карнауховой. Известно, что она прибыла в город в командировку для налаживания работы информационно-рекрутингового центра бригады, который помогает раненым и семьям погибших.