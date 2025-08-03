В воскресенье, 3 августа, в селе Бугское Николаевской области неизвестные лица напали на военных. Это случилось во время осуществления мероприятий оповещения военнослужащими ТЦК и СП совместно с представителем Нацполиции.

По предварительной информации, есть пострадавшие среди военных ТЦК и со стороны гражданских. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Николаевский областной ТЦК и СП.

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Что известно о нападении на военных ТЦК?

По состоянию на 14:00 известно, что гражданские, вооруженные битами и металлическими трубами, повредили автомобиль и нанесли телесные повреждения военнослужащему ТЦК.

Чтобы защитить себя, военный выстрелил из травматического пистолета, который зарегистрирован в соответствии с действующим законодательством. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

В Николаевском ТЦК и СП напоминают, что оскорбление чести и достоинства, угроза убийством, насилием, уничтожением или повреждением имущества военнослужащему, который участвует в мероприятиях по обеспечению национальной безопасности и обороны, отпоре и сдерживанию вооруженной агрессии России, а также его родным наказывается ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.

Кроме этого, в случае избиения или причинения телесных повреждений закон предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Отметим, что подобные случаи все чаще случаются в Украине. В частности ранее в селе Дубовое Ковельского района военнослужащий ТЦК проверял документы у местного жителя. Однако тот отказался выполнять указания и напал на военнослужащего с лопатой.