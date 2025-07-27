Дело расследует ФБР. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Fox News.

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Резня в магазине в США: какие последствия?

Шериф округа Гранд-Траверс Майкл Ши сообщил журналистам, что 42-летний мужчина 26 июля вошел в супермаркет Walmart в городе Траверс-Сити с ножом и напал на покупателей. По предварительным данным, он действовал сам.

Мужчина ранил по меньшей мере 11 человек складным ножом. Его задержали без ранений в течение нескольких минут. Правоохранителям помогали и посетители магазина, которые также оказывали первую помощь пострадавшим.

В ближайшей больнице заявили, что пять человек находятся в тяжелом состоянии, еще шестеро – в критическом. Трем из госпитализированных сделали операции.

На место происшествия прибыли агенты ФБР для поддержки расследования. В то же время губернатор штата Мичиган Гретчен Уитмер в соцсетях поблагодарила спасателей за оперативные действия и выразила соболезнования пострадавшим и всей общине Траверс-Сити.

К слову, в финском городе Тампере возле торгового центра мужчина совершил нападение с ножом и ранил несколько человек. Пострадавшим оказали помощь на месте.