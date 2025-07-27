Справу розслідує ФБР. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Fox News.

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Різанина у магазині в США: які наслідки?

Шериф округу Гранд-Траверс Майкл Ші повідомив журналістам, що 42-річний чоловік 26 липня увійшов до супермаркету Walmart у місті Траверс-Сіті з ножем і напав на покупців. За попередніми даними, він діяв сам.

Чоловік поранив щонайменше 11 людей складаним ножем. Його затримали без поранень протягом кількох хвилин. Правоохоронцям допомагали й відвідувачі магазину, які також надавали першу допомогу постраждалим.

У найближчій лікарні заявили, що п'ятеро людей перебувають у важкому стані, ще шестеро – у критичному. Трьом з ушпиталених зробили операції.

На місце події прибули агенти ФБР для підтримки розслідування. Водночас губернаторка штату Мічиган Ґретчен Вітмер у соцмережах подякувала рятувальникам за оперативні дії та висловила співчуття постраждалим і всій громаді Траверс-Сіті.

До слова, у фінському місті Тампере біля торгівельного центру чоловік скоїв напад із ножем і поранив кількох осіб. Потерпілим надали допомогу на місці.