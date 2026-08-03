Проститься с семьей Вороновых пришли около 200 человек. Об этом сообщает "Суспильне".

Что известно о похоронах?

На церемонию прощания с Артемом, Еленой и их детьми – Марком, Азарием Илаем и Эмилией – собрались родные и знакомые семьи, а также неравнодушные жители села.

Мама 1,5-летнего мальчика, который считается пропавшим без вести, рассказала, что погибшая семья была для нее второй семьей.

Папа Артем был очень веселым и трудолюбивым, умел делать все, за что ни возьмется. Мама Елена очень любила вязать, вышивать. А также тщательно занималась воспитанием детей. Они все были очень дружными, дети никогда не отказывали в помощи,

– рассказала женщина.

Мать погибшей Елены Вороновой рассказала, что ее дочь создавала поделки из лент, шила одежду для своих детей. Отец Артем работал на двух работах, чтобы у его семьи было все необходимое. В свободное время он учил детей играть в шахматы.

Среди присутствующих на похоронах – брат Артема – Роман. Он воюет в рядах батальона Rugby Team.

Это очень тяжело для меня, потеря большая, я не прощу. Мы отомстим,

– сказал Роман Воронов.

Проститься также приехали из политехнического профессионального колледжа Кривого Рога, где учился один из погибших – Марк. В администрации учебного заведения рассказали, что парень мечтал работать помощником машиниста или машинистом. Ему предстояло перейти на четвертый курс.



Прощание с семьей Вороновых / Фото "Суспильне"

Что известно о российском ударе по Радушному?

30 июля страна-агрессор нанесла удары по Украине ракетами и беспилотниками. В Днепропетровской областной государственной администрации подтвердили гибель в Радушном 6 человек и отметили, что еще 10 получили ранения.

Владимир Зеленский заявил, что россияне нанесли удар по Радушному северокорейской ракетой KN-23. Оккупанты применили ее впервые с августа 2025 года.