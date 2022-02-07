Канцлер Германии: Если Россия вмешается, это обойдется очень дорого

Олаф Шольц заявил, что новое вторжение России на территорию Украины будет стоить "очень дорого". По его словам, сейчас идет работа по урегулированию ситуации.

Об этом канцлер сообщил в интервью газете Washington Post. Он также ответил на вопрос, не беспокоят ли его комментарии, которые "изображают Германию ненадежным союзником".

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Политик указал, что "реальность важнее, чем слухи" и отметил, что его государство является крупнейшим партнером Североатлантического альянса в континентальной Европе и сотрудничает с союзниками по НАТО и США относительно того, как реагировать на угрозу Украине, которая исходит от России.

Наш строгий ответ свидетельствует, что если они (россияне – 24 канал) вмешаются, это будет стоить очень дорого, и что мы очень усердно работаем, чтобы найти выход из этой ситуации,

– сказал Олаф Шольц.

Войска России вблизи Украины

На следующей неделе в Берлине состоится заседание Веймарского треугольника. На нем президенты Франции, Польши и канцлер Германии обсудят напряжение вокруг Украины.

В то же время в Министерстве обороны отмечают, что сценария 2014 года быть не может. Там отметили, что более 400 тысяч человек находятся в оперативном резерве в случае нападения.

Ранее глава МИД Дмитрий Кулеба призвал не верить "апокалиптическим прогнозам" разных государств по поводу возможного российского вторжения на территорию нашей страны.

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