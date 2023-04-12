Россия продолжит провокационные действия в отношении стран НАТО. В частности, в воздушном пространстве. Об этом 24 Каналу спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
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Провокации России
В издании The Washington Post 10 апреля сообщили, что Россия чуть не сбила британский самолет-разведчик RC-135. Это произошло недалеко от Украины осенью прошлого года.
То, что Россия провоцировала и провоцирует – это очевидно. Таких случаев будет немало. Россияне ведут себя как настоящие пираты – морские или воздушные. Захватили себе Азовское и Черное море, хотят сделать их внутренними и так далее,
– заявил Юрий Игнат.
Самолеты НАТО всегда выполняют полеты в акватории Черного моря, но это не русское внутреннее море. Есть множество стран, которые там обладают определенной активностью. И это не запрещено.
"Самолеты других стран могут находиться в международном воздушном пространстве – они это и делают. Речь идет и о недавно американском беспилотнике, который недавно сбили россияне, и о других самолетах", – отметил спикер Воздушных сил.
По словам Юрия Игната, это нормальный процесс, когда самолеты находятся в этом воздушном пространстве и выполняют разведывательные или другие задачи. Потому что это происходит фактически на общей территории.
Юрий Игнат о сбивание британского самолета Россией: смотрите видео
Инцидент с убытком британского самолета: что известно
- После утечки засекреченных документов Пентагону появилась подробная информация об инциденте с "почти сбиванием" британского разведчика RC-135, который в документах обозначали как "UK RJ".
- Об этом сообщалось еще в октябре 2022 года. Министр обороны Великобритании Бен Уоллес тогда заявил, что российские истребители Су-27 перехватили RC-135 в международном воздушном пространстве над Черным морем. Запуск ракеты он тогда объяснил "технической неисправностью".
- В The Washington Post сообщили, что представители американского Минобороны и посольства Британии в Вашингтоне отказались комментировать содержание документа. А в посольстве России не ответили на запрос вообще.