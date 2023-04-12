Росія продовжить провокативні дії щодо країн НАТО. Зокрема, у повітряному просторі. Про це 24 Каналу речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.
Дивіться також Після "зливу" документів США в кризовому режимі зв'язалися з союзниками, – Politico
Провокації Росії
У виданні The Washington Post 10 квітня повідомили, що Росія ледь не збила британський літак-розвідник RC-135. Це відбулось неподалік України восени минулого року.
Те, що Росія провокувала і провокує, – це очевидно. Таких випадків буде ще чимало. Росіяни поводяться як справжні пірати – морські чи повітряні. Захопили собі Азовське і Чорне море, хочуть зробити їх внутрішніми і так далі,
– заявив Юрій Ігнат.
Літаки країн НАТО завжди виконують польоти в акваторії Чорного моря, але це не російське внутрішнє море. Є безліч країн, які там мають певну активність. І це не заборонено.
"Літаки інших країн можуть перебувати в міжнародному повітряному просторі – вони це і роблять. Мовиться і про нещодавно американський безпілотник, який нещодавно збили росіяни, та про інші літаки", – зазначив речник Повітряних сил.
За словами Юрія Ігната, це нормальний процес, коли літаки перебувають у цьому повітряному просторі та виконують розвідувальні чи інші завдання. Оскільки це відбувається фактично на спільній території.
Юрій Ігнат про збиття британського літака Росією: дивитись відео
Інцидент зі збиттям британського літака: що відомо
- Після витоку засекречених документів Пентагону з'явилась детальна інформація про інцидент із "майже збиттям" британського літака-розвідника RC-135, який у документах позначали як "UK RJ".
- Про це повідомляли іще у жовтні 2022 року. Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес тоді заявив, що російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135 у міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Запуск ракети він тоді пояснив "технічною несправністю".
- У The Washington Post повідомили, що представники американського Міноборони та посольства Британії у Вашингтоні відмовилися коментувати зміст документа. А в посольстві Росії не відповіли на запит узагалі.