Після публікації невідомими особами даних про контрнаступ ЗСУ представники американської розвідки, Держдепартаменту і Пентагону намагаються заспокоїти колег, що причин для хвилювань – немає.
Дивіться також У злитих документах Пентагону є інформація, що Моссад заохочував антиурядові протести в Ізраїлі
За словами джерел видання, офіційні особи США повідомили союзникам, що адміністрація веде розслідування і що вони все ще намагаються зрозуміти масштаби витоку інформації.
Наразі невідомо, наскільки дані були зміненими
Водночас офіційні особи в Лондоні, Брюсселі, Берліні, Дубаї та Києві почали ставити Вашингтону запитання: як секретна інформація опинилася в Інтернеті, хто несе відповідальність за витік, і що США роблять для того, щоб дані видалили з соціальних мереж.
Також партнерів цікавить, чи робитиме Білий дім якісь кроки, щоб обмежити поширення розвідінформації у майбутньому.
Спосіб витоку та зміст документів дуже незвичайні. Я не можу згадати випадку, коли витік був би настільки об'ємним і охоплював такий широкий спектр інформації, яка просто потрапила в соціальні мережі, а не пройшла через журналістів,
– цитує видання колишнього аналітика розвідки США.
Видання також зазначає, що витік призвів до кризи у відносинах США з союзниками, і поки незрозуміло, як Вашингтон виправлятиме ситуацію.
Радимо прочитати "Злиті" документи про український контрнаступ: що відомо про російський фейк та як реагує Київ
Головне про "злиті" документи
- 7 квітня журналісти NYT з посиланням на джерела в Пентагоні повідомили про масштабний витік даних щодо контрнаступу України.
- Документи, розміщені у телеграм та твітері нібито містили дані про потреби ЗСУ та оцінки США щодо українських та російських втрат. Втім, вони були далекими від реальних цифр.
- В українській розвідці заявили, що документи – підробка та спецоперація спецслужб Росії.
- За оцінками джерел NYT, документи могли сфальсифікувати.