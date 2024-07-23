Когда Россия будет готова к нападению на НАТО: прогноз от немецкого генерала

Российская армия уже длительное время ориентируется на Запад. В то же время страна-агрессор регулярно пополняет свою военную технику и вооружение.

Об этом заявил генеральный инспектор вооруженных сил Германии Карстен Бройер. Он говорит, что Россия может быть готова к нападению на Североатлантический альянс уже через 5 – 8 лет. За такие сроки россияне, вероятно, накопят необходимое вооружение и личный состав.

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Когда Россия нападет на НАТО

Мы наблюдаем, что российская армия ориентируется на Запад... За пять – восемь лет вооруженные силы Москвы будут оснащены материальной базой и личным составом для нападения на территорию НАТО,

– утверждает немецкий генерал.

По его словам, подобный вывод он сделал на основе собственных аналитических данных, информации от разведки и вооруженных сил союзников Германии. Важную роль также непосредственно сыграли заявления российского диктатора Владимира Путина.

Карстен Бройер говорит, что Россия ежегодно пополняет количество танков примерно на 1 – 1,5 тысячи единиц. В то же время пять крупнейших европейских стран-членов Альянса, как говорит военный, имеют на вооружении лишь половину этого количества.

Он также отметил, что если к таким показателям добавить намерения, которые можно отследить в речах хозяина Кремля, то "страны Североатлантического альянса, бесспорно, должны быть встревожены".

К слову, с 2014 года НАТО претерпело наиболее существенной трансформации коллективной обороны за поколение. В Альянсе ввели самые полные оборонные планы со времен холодной войны, сейчас более 500 000 военных находятся в состоянии повышенной готовности.